شكرا لقرائتكم خبر عن كلاسيكو الأرض وربع نهائي الأبطال وقمة الكرة المصرية.. أهم مباريات أبريل الحافل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بكل شغف ينتظر الملايين من عشاق كرة القدم حول العالم، عدة مواجهات نارية خلال شهر أبريل المُقبل في مُختلف الدوريات والبطولات الأوروبية.

بعدما توقفت الدوريات المحلية حول العالم لتبدأ فترة ما يعرف بـ «أيام الفيفا» والتي شهدت عديد المباريات في مُختلف قارات العالم سواء الرسمية أو الودية.

تعود الحياة مُجدًدا إلى الدوريات الأوروبية والعالمية، بمواجهات من العيار الثقيل، لذلك دعونا نلقي نظرة على أبرز مباريات شهر أبريل الحافل بالقمم والدربيات والمواجهات المثيرة..

آرسنال- ليفربول:

يلتقي الجانرز نظير الريدز على أرضية ملعب الإمارات يوم السبت المُقبل، ضمن منافسات الجولة 30 من عُمر مُسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويبحث أصحاب الأرض عن تحقيق الفوز وحصد الثلاثة نقاط من أجل الارتقاء في جدول ترتيب البريمرليج، بينما يسعى رجال المدرب الألماني يورجن كلوب لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل الحفاظ على آمال الفريق في الوصول إلى مركز مؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

كانت مباراة الدور الأول بين الفريقين قد انتهت بتفوق ليفربول بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفًا.

تورينو- يوفنتوس:

تتجه أنظار عشاق كرة القدم على مستوى العالم إلى ملعب «أوليمبيكو دى تورينو» يوم السبت المُقبل، لمتابعة واحدة من أشرس ديربيات في العالم بين «ديربى ديل مولى» بين تورينو وضيفه يوفنتوس، ضمن منافسات الجولة الـ 29 للدوري الإيطالي.

بسبب تغير الظروف الاجتماعية فإن التنافس في مباراة الديربى تحول إلى تنافس ما بين طبقة الفقراء والذي يمثلهم فريق تورينو وطبقة الأغنياء والذي يمثلهم فريق يوفنتوس.

كانت مباراة الدول الأول قد انتهت بتفوق البيانكونيري بهدفين مقابل هدفًا، بعدما تقدم نيكولاس نكولو للضيوف، قبل يسجل اليوفي هدفين متتاليين عن طريق وستون مكيني وليوناردو بونوتشي.

مانشستر سيتي- بوروسيا دورتموند:

تنطلق مُنافسات ربع النهائي دوري أبطال أوروبا بمواجهة من العيار الثقيل تجمع بين فريقي مانشستر سيتي ونظيره بوروسيا دورتموند يوم 6 أبريل على ملعب الاتحاد، بينما تُقام مباراة العودة يوم 14 من الشهر نفسه على ملعب سيجنال ايدونا بارك.

ليفربول- ريال مدريد:

يحل الريدز ضيفاً ثقيلًا على الفريق الملكي بملعب الفريدو دي ستيفانو يوم 6 أبريل، في إطار مُنافسات ربع نهائي دوري الأبطال، بينما تقام مباراة العودة يوم 14 من الشهر نفسه على ملعب أنفيلد.

سيكون فريق ريال مدريد، بطل الدوري الإسباني، خلال شهر أبريل أمام منعطف هام في مسيرة الفريق في الموسم الجاري، إذ تنتظره العديد من المواجهات الهامة، سواء على الصعيد المحلي «الليجا»، أو الأوروبي «دوري الأبطال».

بايرن ميونيخ- باريس سان جيرمان:

ليالي دوري الأبطال تتواصل بمواجهة من العيار الثقيل بين حامل لقب البطولة ووصيفه، بعدما أسفرت القرعة عن مواجهة الفريقين مُجددًا.

وتقام مباراة الذهاب على أرضية ملعب أليانز أرينا يوم السابع من شهر أبريل، بينما تقام مباراة العودة يوم الثلاثاء 12 من الشهر نفسه على أرضية ملعب بارك دي برانس.

يوفنتوس- نابولي:

تقام مواجهة اليوفي ونابولي المؤجلة من الجولة الثالثة من منافسات «السيري آ» يوم 7 أبريل، على ملعب يوفنتوس «أليانز ستاديوم».

وسهل خروج يوفنتوس من دوري أبطال أوروبا على يد بورتو البرتغالي في تحديد موعد للمباراة.

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع في جدول الدوري برصيد 55 نقطة بفارق 10 نقاط عن إنتر ميلان متصدر الترتيب، فيما يأتي نابولي في المركز الخامس برصيد 53 نقطة.

ريال مدريد- برشلونة:

يزور برشلونة ملعب ألفريدو دي ستيفانو يوم السبت 10 من شهر أبريل، لمواجهة كلاسيكو الأرض أمام ريال مدريد، وذلك في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني.

كانت مباراة الذهاب قد انتهت لصالح الفريق الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدفاً، بعدما تقدم فيديريكو فالفيردي للضيوف، قبل أن يتعادل أنسو فاتي، وذلك ريال مدريد هدفين متتاليين عن طريق سيرجيو راموس من ركلة جزاء ولوكا مودريتش.

توتنهام- مانشستر يوناتيد:

يحل اليونايتد ضيفاً على السبيرز بملعبه يوم الأحد 11 أبريل، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

وكانت مباراة الدور الأول كنت انتهت بتفوق كاسح للفريق اللندني خارج أرضه، بعدما حقق الفوز بنتيجة ستة أهداف مقابل هدفًا.

تشيلسي- مانشستر سيتي:

من حسن حظ عشاق الكرة الإنجليزية أن قرعة نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي أوقعت تشيلسي بمواجهة مثيرة ضد مانشستر سيتي في نصف النهائي، بينما سيتقابل ساوثهامبتون ضد ليستر سيتي في مباراة تميل فيها الكفة لرجال المدرب برندن رودجرز.

وينتظر الجميع مشاهدة ما يمكن لتشيلسي تقديمه تحت قيادة المدرب توماس توخيل ضد مانشستر سيتي الذي يقدم موسم استثنائي على جميع الأصعدة.

نابولي- إنتر ميلان:

يستضيف ملعب دييجو ارماندو مارادونا مواجهة نابولي وإنتر يوم الأحد 18 أبريل، ضمن منافسات الجولة 31 من عُمر الدوري الإيطالي.

كان الفريق المُلقب «بالأفاعي» قد حقق فوزًا في مباراة الدور الأول بفضل هدف المُهاجم الدولي البلجيكي المتألق روميلو لوكاكو من ركلة جزاء.

نصف نهائي دوري أبطال أوروبا:

تُقام مُنافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري الأبطال يومي 27 و28 من شهر أبريل.

كما يشهد شهر إبريل كلاسيكو آخر، حيث يلتقي الأهلي مع الزمالك في قمة الكرة المصرية والتي ستعلب ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز وتقام المباراة يوم الأحد الموافق 18/4/2021.