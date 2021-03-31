شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم تدريباته في القاهرة قبل السفر إلى السودان لمواجهة المريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختتم تدريباته اليوم الأربعاء بالقاهرة، قبل السفر إلى السودان استعدادا لمباراة المريخ في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

واكتفى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، بتخصيص ٦٠ دقيقة فقط لمران الفريق،الذي اقتصر على بعض التدريبات البدنية، بالإضافة إلى وحدات تدريبية بالكرة، قبل أن يخوض اللاعبون تقسيمة في إطار البرنامج الموضوع للاعبين استعدادا لمواجهة المريخ السوداني.

وشهد مران الأهلي اليوم انتظام اللاعبين الدوليين بعد عودتهم من معسكر المنتخب الأول وهم محمد الشناوي وعمرو السولية ومحمد شريف وياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة ومحمد هاني، كما انتظم ثنائي المنتخب الأولمبي طاهر محمد طاهر وأحمد رمضان بيكهام، بينما أدى أكرم توفيق تدريبات في الجيم.

وكان الثنائي الدولي صلاح محسن ومصطفى شوبير قد شاركا في المران الجماعي أمس، بالإضافة إلى المالي أليو ديانج بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده.

وتطير بعثة الأهلي إلى السودان في الرابعة عصر اليوم الأربعاء استعدادا لمباراة المريخ السوداني المقرر إقامتها عصر السبت المقبل على استاد الجوهرة الزرقاء بالخرطوم في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأجرى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأ تقسيمة قوية للاعبي الفريق وشهدت التقسيمة التركيز على بعض الجمل الفنية والخططية استعدادا لمواجهة بطل السودان المقبلة، وتغادر بعثة الأهلي القاهرة إلى السودان في الرابعة عصر اليوم؛ استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها عصر السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.