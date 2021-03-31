شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة لاعبي الأهلي قبل السفر إلى السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، عن سلبية المسحة الطبية التي خضع لها اللاعبين والجهاز الفني قبل السفر للسودان، اليوم الأربعاء، لمواجهة المريخ بدوري أبطال أفريقيا.

وقال عبدالحفيظ أن نتيجة المسحة التي خضع لها الفريق أمس، جاءت سلبية اليوم وتم التأكد من سلامة كافة أفراد البعثة المسافرة.

وانضم دوليو الأهلي لتدريبات الفريق الأحمر صباح الأربعاء، في المران الختامي للمارد الأحمر قبل السفر، على ملعب التتش بالجزيرة.

وتطير بعثة الأهلي إلى السودان في الرابعة عصر الأربعاء، استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل، في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال اأفريقيا، كما كشف مدير الكرة بالأهلي، أنه حرص على الاطمئنان على حمدي فتحي بعد الجراحة التي خضع لها، موضحًا أن اللاعب سيبدأ قريبا مرحلة التأهيل ويحتاج لـ6 اسابيع من أجل العودة.