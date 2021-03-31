استقبال خاص من لاعبو الأهلي لـ كهربا بعد عودته للتدريبات



الشارقة - اميمة ياسر -

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على استقبال محمود كهربا بطريقة خاصة عقب عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية على خلفية العقوبة التي سبق وتم توقيعها على اللاعب.

وعاد محمود كهربا للمشاركة في التدريبات الجماعية مرة أخرى، مع اقتراب عودته للمشاركة في المباريات مع الفريق بعد فترة من الغياب بسبب العقوبة التي سبق ووقعها الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق عليه.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام" فيديو يرصد قيام لاعبي الأهلي بتكوين ممر عبر من خلاله كهربا، ليواجه بعدها عدة ضربات من زملائه يمينًا ويسارًا ترحيبًا بعودته للمران معهم.

ويسافر فريق الأهلي عصر اليوم الأربعاء للسودان، استعدادًا لخوض مواجهته المرتقبة أمام نظيره المريخ ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.