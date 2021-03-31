"ديلى ميل" تتحدث عن رحيل محمد صلاح لبرشلونة أو الريال

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، عن أن نادى ليفربول الإنجليزى، ليس لديه أي نية لبيع النجم المصرى محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن محمد صلاح الذى انضم لصفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادماً من روما الإيطالى مقابل 36.9 مليون جنيه إسترلينى، ليصبح أعظم مهاجم بتاريخ ليفربول فى عصر البريميرليج، لا توجد نية لبيعه الصيف المقبل.

وأشارت إلى أن ناديى ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، لا يملكان الأموال الكافية لإقناع ليفربول بالموافقة على رحيل محمد صلاح "ملك أنفيلد"، والذى تجاوز كل من لويس سواريز، روبي فاولر، مايكل أوين وفيرناندو توريس فى سباق الأهداف.



وأوضحت ديلي ميل أنه إذا لم يتمكن صلاح من الإنتقال سيطالب بعقد جديد حيث ينتهي عقده في 2023 لكن ليفربول غير مستعجل لبدء مفاوضات التجديد، لقد اعتمدوا نهجًا عالميًا تجاه الفريق ككل بعد تأثير الجائحة العالمية.

وتابعت الصحيفة فى تقرير أبرزته شبكة ليفربول إيكو :" بالنسبة لصلاح الذي كان بارعًا جدًا في التهديف كانت هذه المقابلة "مع ماركا" بمثابة هدفًا عكسي وخطئًا قبل ايام من عودة عجلة مباريات الدوري والأبطال".

وأكملت : بعض من إجابات صلاح خلال مقابلته مع ماركا كانت عادية بدون معنى مثلا كقوله "سيكون من الجيد بلوغ نصف النهائي" وإن كِلا الفريقين جاهزين وهي بطولة مميزة، لقد تسبب بجعل الشك يحوم حول مستقبله.