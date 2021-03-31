شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن قائمة مواجهة المريخ السوداني وتواجد وليد سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التى تطير لمواجهة المريخ السوداني يوم السبت المقبل.

وضمت القائمة كلا من محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر ابراهيم ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات واليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الأربعاء بالقاهرة، قبل السفر إلى السودان استعدادا لمباراة المريخ في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

واكتفى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، بتخصيص 60 دقيقة فقط لمران الفريق،الذي اقتصر على بعض التدريبات البدنية، بالإضافة إلى وحدات تدريبية بالكرة، قبل أن يخوض اللاعبون تقسيمة في إطار البرنامج الموضوع للاعبين استعدادا لمواجهة المريخ السوداني.

وشهد مران الأهلي اليوم انتظام اللاعبين الدوليين بعد عودتهم من معسكر المنتخب الأول وهم محمد الشناوي وعمرو السولية ومحمد شريف وياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة ومحمد هاني.نبيل كوكا.