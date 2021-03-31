شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور:موسيمانى لن يرحل بسبب الراتب.. وجماهير جنوب افريقيا تشجع الأهلى من اجله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الاعلامى خالد الغندور أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الاهلى لن يرحل عن تدريب المارد الاحمر من أجل تولى تدريب منتخب جنوب أفريقيا بسبب راتبه الكبير مع القلعة الحمراء .

وقال فى برنامجه اللعبة الحلوة عبر إذاعة أون سبورت إف إم:" كان فى كلام أن موسيمانى سوف يتولى تدريب منتخب جنوب أفريقيا بعد ضياع حلمه بالتأهل لكأس الامم الافريقية مؤخراً ، ولكنى أتاكدت أن موسيمانى لن يرحل عن تدريب الاهلى".

ويضيف خالد الغندور:" موسيمانى كان يتقاضى 25 الف دولار شهرياً أثناء توليه تدريب صن دوانز ولو تولى تدريب المنتخب الجنوب أفريقى سوف يتقاضى 30 ألف دولار شهرياً فلماذا يضحى بالأهلى وهو يتقاضى راتب 120 ألف دولار شهريا ومكنش يحلم بتدريب الفريق الأحمر".

وأكمل خالد الغندور:" الناس فى جنوب أفريقيا بقت بتشجع الاهلى عشان موسيمانى زينا كده لما بنشجع ليفربول الانجليزى عشان محمد صلاح ، الكورة بتعمل تقارب بين الشعوب بدرجة كبيرة والعلاقة بقت بين مصر وجنوب أفريقيا رائعة".

وعن الدوري قال بندق:" مستحيل بطولة الدوري تخلص فى 30 سبتمبر زى ما أعلن اتحاد الكرة ولا 30 أكتوبر كمان ، ده حسام البدرى طلب توقف فى شهر مايو ومباراة ودية قبل بداية تصفيات كأس العالم ، وكمان وافق على المشاركة فى كأس العرب وهيلعب أمم افريقيا يبقى اتحاد الكرة بيضحك علينا لما يقول ان الدوري هيخلص 30 سبتمبر".

وشهدت الأيام الماضية جلسات مكثفة من الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مع لاعبي الفريق بشأن أهمية التركيز في مباراة المريخ السوداني يوم السبت المقبل في تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة ضمن منافست الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات للمجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.