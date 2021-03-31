شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سعيدة..محمد محمود ينتظم فى تدريبات الأهلى الجماعية بعد 3 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى محمد محمود لاعب الأهلي المرحلة النهائية من تأهيله بالنادي قبل العودة للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية بالتدريج، عقب تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، والذي تعرض له اللاعب منذ فترة وتسبب في ابتعاده فترة طويلة عن الملاعب حيث بات يفصل اللاعب عن العودة للتدريبات الجماعية ثلاثة أسابيع فقط.

أدى محمد محمود المرحلة الأخيرة بشكل طبيعي ودون الشكوى من أي آلام مصاحبة لفترة التأهيل التي خضع لها تحت إشراف الجهاز الطبي بالأهلي.

وينتظم محمد محمود في تدريبات الكرة ثم التدريبات الجماعية بدون التحامات، على أن يشارك بعدها في التقسيمة الجماعية والسماح له بالالتحامات بعد إجراء الاختبارات الطبية اللازمة.

ويغيب محمد محمود عن صفوف الأهلي منذ بداية عام 2019 بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي مرتين متتاليتين، وهى الإصابتين التي أبعدته عن الملاعب فترة طويلة.

وعلى الصعيد ذاته ، اقترب علي معلول الظهير الأيسر الدولى من العودة إلى التدريبات بعد عودة الأهلى من السودان،ونس الأمر بالنسبة لكريم نيدفيد، فيما يتبقى على عودة محمود متولى قرابة الشهر، ويحتاج حمدى فتحى فترة علاج من 8 إلى 10 أسابيع بعد إصابته مع المنتخب فى مباراة كينيا بالجولة قبل الأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا.