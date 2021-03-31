شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة من موسيماني للاعبي الأهلي قبل السفر للسودان.. وانتظام الدوليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين على هامش مران الفريق الصباحي اليوم الأربعاء استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني.

وتطير بعثة الأهلي إلى السودان في الرابعة عصر اليوم استعدادا لمواجهة المريخ المقرر لها عصر السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وانتظم اللاعبون الدوليون بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران الفريق صباح اليوم الأربعاء استعدادا لمباراة المريخ السوداني المقبلة.

وتضم قائمة الدوليين لاعبي المنتخب الأول وهم محمد الشناوي وعمرو السولية ومحمد شريف وياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة ومحمد هاني.

كما تواجد ثنائي المنتخب الأولمبي طاهر محمد طاهر وأحمد رمضان بيكهام بالمران الجماعي ، بينما شارك الثنائي الدولي صلاح محسن ومصطفى شوبير في المران الجماعي بالإضافة إلى المالي أليو ديانج بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده أمس ، بينما أدى أكرم توفيق تدريبات في الجيم.

وخاض الأهلي مرانه الأخير بالقاهرة صباح اليوم ، حيث تطير بعثة الفريق إلى السودان في الرابعة عصر اليوم استعدادا لمباراة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأجرى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة قوية للاعبي الفريق صباح اليوم في المران الأخير بالقاهرة قبل السفر إلى السودان.

شهدت التقسيمة التركيز على بعض الجمل الفنية والخططية استعدادا لمواجهة بطل السودان المقبلة.

فيما قاد يانكون ميشيل ، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية لرباعي حراس المرمى؛ محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء في المران الصباحي اليوم.

وحصل الرباعي علي وحدات تدريبية متنوعة استعدادا للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وايضا المنافسات المحلية.

وتطير بعثة الأهلي إلى السودان في الرابعة عصر اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.