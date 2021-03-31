شكرا لقرائتكم خبر عن ربيع ياسين لـ"غريب": المنتخب الأوليمبى يحتاج صلاح لكن الشناوى"لا"..وتريزيجيه أفضل من صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى ربيع ياسين المدير الفنى لبتروجت ومدرب منتخب الشباب السابق أن المنتخب الاوليمبى يحتاج لضم محمد صلاح وتريزيجيه فى اوليمبياد طوكيو المقبلة رافضاً فكرة ضم محمد الشناوى حارس الاهلى .

وقال ربيع ياسين فى مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم:" المنتخب الاوليمبى مزدحم بالنجوم وقادر على تحقيق ميدالية لمصر فى اوليمبياد طوكيو ولو كنت مكان شوقى غريب كنت سوف أذهب للاولمبياد بقوام للمنتخب الاوليمبى بنسبة 90 % من اللاعبين الذين حققوا بطولة الامم الافريقية هذا حقهم".

ويضيف ربيع ياسين:" لن أخذل من تعبوا معى وسأقدر جهودهم ولن أحرمهم من التواجد فى هذا المحفل العالمى خاصة اللى شالونى زى محمد صبحى حارس المرمى عشان كده أرفض ضم محمد الشناوى ، لانه حارس كبير بس عنده محافل دولية كبيرة يتألق فيها مع الاهلى والمنتخب إنما صبحى ده حقه".

وأكمل مدرب منتخب الشباب السابق:" ضم محمد صلاح للمنتخب الاوليمبى ضرورة قوية فهو إضافة فنية رائعة للمنتخب الاوليمبى فهو من أحسن اللاعبين فى العالم ولو مخدتهوش الناس هتلومنى وممكن يساعدنى بسهولة لتحقيق خططى الفنية ، وأفضل ضم تريزيجيه لان انتاجه فنياً أعلى من رمضان صبحى فى الجبهة اليسرى ، تريزيجيه تقل فنياً وبيلعب فى الدوري الانجليزى ، لازم يتراجع مستواه فنياً بعض الشىء لانه مستهلك فنياً من كثرة المشاركات مع ناديه والمنتخب ولكن يظل الافضل من رمضان صبحى ويلعب بشكل أساسى مكانه".

وعن كهربا قال ربيع ياسين:" لازم مدرب الاهلى والزمالك يبقى اسمه وشخصيته اكبر من النجوم عشان يقدر يحتويهم ، تعاملت مع كهربا وعرفت احتويه واطوعه لمصلحة الفريق ، نفتكر جوزيه كان شخصيته قوية ازاى وكان معاه نجوم كبار ومع ذلك كان بيقولهم اللى عاجبه اهلا وسهلا واللى مش عاجبه شكرا والادارة كانت فى ضهره فكان الكل بيسمعله".

وأضاف ربيع ياسين:" لم أتولى تدريب أى نادى فى الدوري الممتاز رغم حصولى على كأس أفريقيا مع المنتخب ، وقعدت فى البيت بعدها ومعنديش وكيل أعمال ، وكيلى ربنا ، فى لاعيبة بتعتزل وبعد شهرين يمسكوا نادى فى الممتاز ، حالياً ماشى كويس مع بتروجت وانتظروا الافضل بمشيئة الله".