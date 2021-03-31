شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى: أزمة السلة ليست بسبب شيكابالا..وعقاب هنا جودة ومريم "لعودة الانضباط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضى بالنادى الاهلى تفاصيل أزمة مباراة ناديه مع الزمالك فى كرة السلة بجانب كواليس عقوبة ثنائى تنس الطاولة هنا جودة ومريم الهضيبى، وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم :"اقسم بالله اعتراض الاهلى فى مباراة الزمالك لم يكن بسبب شيكابالا وكباتن فريق الكرة بالنادى الابيض، الصالة كان يتواجد فيها مشجعين للزمالك بعيداً عن نجوم الكرة القدامى والحاليين".

وقرر اتحاد كرة السلة احتساب فوز الأهلى على الزمالك المبارة التى تم إلغاؤها أمس بسبب حضور الجماهيرى، كما تقرر تغريم الزمالك 30 ألف جنيه ونقل مباراة خارج أرضه.

ويضيف رؤوف عبد القادر:" كنت على تواصل مع جهاز الاهلى فى صالة الزمالك وأبلغت رسمياً بوجود مشجعين للفريق الابيض فطالبت الجهاز بالتمسك بحقنا وتطبيق اللوائح وقولتلهم طالما الامر قانونى نتمسك بيه ، كان فى جمهور وخرج وتبقى كباتن الكرة ثم عاد بعض المشجعين للدخول وهنا اعترض جهاز الاهلى وأصر على موقفه".

وأكمل مدير النشاط الرياضى بالأهلى:"اقسم بالله شيكابالا وكباتن الكرة ليسوا المقصودين ، علاقتنا رائعة بأسرة كرة السلة فى الزمالك ، والرياضة مفيهاش تعصب ، العرف كان ماشى بحضور المشجعين بالاتفاق بين الناديين ولكن اتحاد السلة قرر يوم 21 مارس تغيير اللائحة واشترط عدم الحضور الجماهيرى ومن يومها وتم منع الحضور الجماهيرى".

وتابع رؤوف " الناس بتقول فى حضور جماهيرى فى مباراة الاهلى والجزيرة وبقولهم أولا دى مباراة الجزيرة وأقيمت فى صالة 3 بستاد القاهرة وهم المسئولين عن التنظيم ولسنا نحن ، وكان قبلها مباراة تحديد المراكز وعقب انتهاؤه صعد الفريقين والذي يقدر عددهم ب 50 فرد للمدرجات لمشاهدة مباراة الاهلى والجزيرة وظن الجميع أنهم مشجعون وهو أمر خاطىء..و علاقتنا بالزمالك تاريخية ولن تؤثر فيها نتيجة مباراة ولا قرار اتحاد ، الرياضة طول عمرها أهلى وزمالك".

وعن ايقاف ثنائى تنس الطاولة هنا جودة ومريم علق رؤوف عبد القادر:"قررنا ايقافهم ليس لمطالبتهم بحقوقهم وإنما فى الطريقة المتبعة ، فى الاهلى لدينا طرق ونظم كان أمامهم طرق باب الجهاز الفنى أو النشاط الرياضى أو مجلس الادارة دون اللجوء للسوشيال ميديا ، من حقهم التعبير عن حياتهم الشخصية فى السوشيال ميديا كيفما تشاء كل منهما ولكن الحديث عن النادى ممنوع ، فى اليات وقنوات شرعية لرفع الغبن عليهم ليس من بينها مواقع التواصل الاجتماعى".

وأكمل:"اولياء امور هنا ومريم مسئولين عما حدث وسوف نتحوى الازمة مع تنفيذ العقوبة لعودة الانضباط".