شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه : مساندة الجماهير وتحدي اللاعبين طريق الزمالك لتصحيح المسار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف أسامة نبيه المدرب العام لفريق الزمالك عن بعض الكواليس الهامة التي يعيش فيها فريق الزمالك واللاعبين خلال الفترة الحالية لعبور الفترة الحالية والتي يحتاج فيها الفريق لتحقيق المعجزة والتأهل لدور الـ 8 بدوري أبطال أفريقيا.

وقال أسامة نبيه في تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 " ان الفترة الحالية تحتاج لمزيدا من التركيز والتحدي لدي اللاعبين، مضيفا انه يشعر برغبة اللاعبين الحقيقية في تعويض المباريات السابقة، واسعاد الجماهير البيضاء مرة أخرى.

كما أكد أسامة نبيه ان جماهير الزمالك عليها جزء من المسئولية في عودة الفريق الي طريقه الصحيح وهو الامر الذي يتمثل في الصبر ومساندة الفريق والنادي بصفة عامة، وليس مساندة لأشخاص لان الزمالك يحتاج في الوقت الحالي لمساندة كل منتمي الي الكيان الأبيض.

ويحتاج الزمالك للفوز في المباراتين المقبلتين امام مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي ، مع خسارة المولودية امام الترجي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا حتي يتحقق حلم الصعود لدور الـ 8 ، حيث يحتل الزمالك

من ناحية أخرى أصبح عبد الله جمعة ظهير أيسر فريق الزمالك، مهدد بالغياب عن السفر مع البعثة البيضاء، إلى الجزائر، غدا الخميس، بسبب معاناته من إصابة، تعرض لها خلال تواجده في صفوف المنتخب الوطني مؤخرا لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر بتصفيات أمم أفريقيا الكاميرون 2022.

وأشتكى عبد الله جمعة من الإصابة فور العودة لتدريبات الزمالك، وبعد خضوعه للكشف الطبي تبين إصابته بمزق في العضلة الضامة، مما يهدد وجوده برفقة البعثة البيضاء في الجزائر، لحاجته لمزيد من الوقت حاليا، للشفاء وأداء برنامج علاجي وتأهيلي، ويجهز كارتيرون المدير الفني للفريق بديل جمعة في حالة تغيبه عن المباراة.

ويخضع عبد الله جمعة لاختبار طبي داخل الزمالك في الساعات المقبلة، لتحديد إمكانية سفره من عدمه وإن كانت كافة المؤشرات تؤكد صعوبة تواجده برفقة البعثة البيضاء في رحلة الجزائر.