شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المريخ السودانى: سنحقق نتيجة إيجابية أمام الأهلى بأى طريقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الانجليزى لى كلارك المدير الفنى لفريق المريخ السودانى أنه سيضع خطط قوية من أجل تحقيق نتيجة إيجابية بأى طريقة على الأهلى فى المواجهة التى ستجمعهما يوم السبت المقبل في تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة ضمن منافست الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات للمجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

و قال كلارك فى تصريح لـ برنامج " بى أون تايم " الذى يذاع على شاشة قناة أون تايم سبورتنس أن مواجهة الأهلى مهمة و الفريق السودانى يمتلك فنيات قوية ، مشيرا إلى أن الكرة السودانية تعيش أفضل حالاتها بعد التأهل الأفريقى .

و قال كلارك أن القيادة الفنية الجديدة للفريق السودانى التى تشهد خطط و فكر جديد تمنح اللاعبين الثقة فى تحقيق نتيجة إيجابية على الفريق الأحمر .

شهدت الأيام الماضية جلسات مكثفة من الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مع لاعبي الفريق بشأن أهمية التركيز

وتحدث موسيماني عن ضرورة التركيز في اللقاء وعدم الإنشغال بأية أمور خارجة عن الملعب، كما قام المدير الفني بالحديث عن بعض الأمور الفنية في الفريق من أهمها التركيز أمام مرمى المنافس وإستغلال أنصاف الفرص لأن الفريق السودني سيلعب بقوة في لقاء السبت المقبل.

فيما قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أنه تم الاتفاق مع نادى المريخ السودانى على خوض مران الفريق غداً، الخميس، على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم بدلاً من الجمعة؛ استعداداً لمواجهة المريخ .