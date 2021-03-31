شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن عودة كهربا للتدريبات بعد مباراة المريخ عقب اعتذاره لموسيماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن محمود كهربا، لاعب الفريق، تقدم اليوم الأربعاء باعتذار رسمي إلى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، ومدير الكرة وزملائه اللاعبين في حضور الجهاز الفني قبل انطلاق مران اليوم.

وأضاف عبد الحفيظ فى تصريحات نشرها الموقع الرسمى للاهلى ، أن محمود كهربا سوف ينتظم في تدريبات الفريق الجماعية عقب مباراة المريخ السوداني المحدد لها السبت المقبل فى دورى ابطال أفريقيا .

وكان كهربا قد أدى برنامجا تأهيليا منفردا خلال فترة الإيقاف التي كانت لمدة شهر من قبل الجهاز الفني وذلك للحفاظ على لياقته البدنية تمهيدًا لعودته إلى التدريبات عقب عودة الفريق من السودان.

حرص لاعبو الأهلي على استقبال محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر بشكل خاص بعد العودة للتدرب مع المجموعة، عقب انتهاء العقوبة الموقعة على اللاعب من قبل الجهاز الفنى.

كان الجهاز الفنى للأهلى قد وقع عقوبة على محمود كهربا بالغرامة 200 ألف جنيه والإيقاف لمدة شهرة فى بداية مارس الجارى، والتزم اللاعب بتنفيذها طوال الفترة الماضية.

وتغادر بعثة الأهلي مطار القاهرة إلى السودان في الرابعة عصر اليوم استعدادا لمباراة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.