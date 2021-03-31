شكرا لقرائتكم خبر عن عظيمة يقرر تقليص أعداد اللاعبين بتدريبات المقاصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر محمد عبد العظيم "عظيمة" المدير الفني لفريق المقاصة تقليل أعداد اللاعبين المتواجدين في تدريبات الفريق الفيومي، من أجل التركيز مع المجموعة الأساسية التي سيعتمد عليها على مدار الموسم الحالي من عمر الدوري.
وشهدت تدريبات المقاصة الأخيرة تواجد عدد كبير من اللاعبين الناشئين، لتدعيم صفوف الفريق الأول واختيار العناصر المميزة ، في ظل السياسة التي تنتهجها إدارة المقاصة في أنها تولي أهمية لقطاع الناشئين بالنادي.
وأعلن اللواء محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر المقاصة عن التعاقد رسميا مع محمد عبد العظيم "عظيمة" المدير الفني الجديد لفريق الكرة بالنادي، وذلك حتى نهاية الموسم الحالي مع إمكانية تجديد التعاقد لموسم إضافي أو أكثر.
ووقع اللواء محمد عبد السلام وعظيمة على العقود خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر أمس بحضور النائب أحمد هويدي عضو مجلس إدارة النادي واللواء بكري سليم المدير التنفيذي للنادي والنائب وليد هويدي مدير الكرة.
من جانبه أكد محمد عظيمة أن فريق المقاصة يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين وهو ما كان أحد الأسباب التي شجعته على تولي قيادة الفريق في المرحلة الحالية، وأشار إلى أنه يهدف لقيادة الفريق لإنهاء الموسم الحالي في المربع الذهبي للدوري والحفاظ على مسيرة النجاح التي يعتادها نادي المقاصة.