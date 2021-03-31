شكرا لقرائتكم خبر عن عظيمة يقرر تقليص أعداد اللاعبين بتدريبات المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر محمد عبد العظيم "عظيمة" المدير الفني لفريق المقاصة تقليل أعداد اللاعبين المتواجدين في تدريبات الفريق الفيومي، من أجل التركيز مع المجموعة الأساسية التي سيعتمد عليها على مدار الموسم الحالي من عمر الدوري.

وشهدت تدريبات المقاصة الأخيرة تواجد عدد كبير من اللاعبين الناشئين، لتدعيم صفوف الفريق الأول واختيار العناصر المميزة ، في ظل السياسة التي تنتهجها إدارة المقاصة في أنها تولي أهمية لقطاع الناشئين بالنادي.

وأعلن اللواء محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر المقاصة عن التعاقد رسميا مع محمد عبد العظيم "عظيمة" المدير الفني الجديد لفريق الكرة بالنادي، وذلك حتى نهاية الموسم الحالي مع إمكانية تجديد التعاقد لموسم إضافي أو أكثر.

ووقع اللواء محمد عبد السلام وعظيمة على العقود خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر أمس بحضور النائب أحمد هويدي عضو مجلس إدارة النادي واللواء بكري سليم المدير التنفيذي للنادي والنائب وليد هويدي مدير الكرة.

وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي أكد اللواء محمد عبد السلام أن محمد عظيمة من المدربين أصحاب الأسلوب العلمي في التدريب بجانب حصوله على كافة الرخص التدريبية من ألمانيا، فضلا عن تمتعه برؤية استثمارية وهو ما يتوافق مع السياسة العامة لنادي المقاصة في إدارة قطاع كرة القدم، وأشار عبد السلام إلى أن ظروف شخصية منعت المهندس أحمد عبد الخالق الراعي الرسمي للنادي من التواجد في المؤتمر الصحفي .

من جانبه أكد محمد عظيمة أن فريق المقاصة يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين وهو ما كان أحد الأسباب التي شجعته على تولي قيادة الفريق في المرحلة الحالية، وأشار إلى أنه يهدف لقيادة الفريق لإنهاء الموسم الحالي في المربع الذهبي للدوري والحفاظ على مسيرة النجاح التي يعتادها نادي المقاصة.