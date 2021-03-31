شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إجراء جراحة في ذراع حمدي فتحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولون بالنادي الأهلي الأسباب التي دفعت الجهاز الطبي المعالج لحمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأحمر للتدخل الجراحي، وتغير الرأي الطبي هي أن عظمة الكعبرة تحركت من مكانها.

قال مصدر بالنادى الاهلى أن حمدي فتحي تعرض لكسر في عظمة الكعبرة وتحركت من مكانها لذا استدعى الأمر إجراء عملية جراحية لتثبيتها وتقليل مدة الغياب عن الملاعب، وهو ما استلزم تركيب مسمار نخاعي وشريحة في الذراع.

شدد المصدر على أن حمدي فتحي سينتظم في تدريبات الأهلي بدءا من الأسبوع القادم ، حيث سيتدرب اللاعب بدون التحام مع زملائه سواء بالجري أو المربعات في الملعب أو تدريبات الجيم وخلال 8 أسابيع سيعود للمشاركة في المباريات بشكل عادي.

وأجرى حمدي فتحي لاعب الأهلي ومنتخب مصر جراحة ناجحة في الساعد الأيسر بعدما تعرض للكسر خلال مباراة المنتخب الوطني الأول أمام كينيا في تصفيات كأس أمم افريقيا التي أقيمت يوم 25 مارس وانتهت بالتعادل الإيجابي.

وخضع نجم الأهلي لجراحة ناجحة ، واستلزمت تركيب شرائح ومسامير بالإضافة إلى مسمار نخاعي لعلاج الكسر سريعا.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أنه سيكون جاهزا للعودة إلى الملاعب في فترة 8 أسابيع بعد التعافي من الجراحة التي خضع لها وتمت بنجاح.