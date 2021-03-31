شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي الأربعاء.. ظهور اللاعبين الدوليين.. 60 دقيقة فقط وتقسيمة "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على فيس بوك مجموعة صور لمران الفريق الأحمر اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة المريخ السوداني يوم السبت المقبل بالجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، حيث شهد مران اليوم انتظام اللاعبين الدوليين سواء في المنتخب الأول أو الأولمبي، فيما ظهر محمد شريف في حالة معنوية مرتفعة واكتسى وجهه بابتسامة عريضة.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الأربعاء بالقاهرة، قبل السفر إلى السودان استعدادا لمباراة المريخ في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

واكتفى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، بتخصيص ٦٠ دقيقة فقط لمران الفريق،الذي اقتصر على بعض التدريبات البدنية، بالإضافة إلى وحدات تدريبية بالكرة، قبل أن يخوض اللاعبون تقسيمة في إطار البرنامج الموضوع للاعبين استعدادا لمواجهة المريخ السوداني.

وشهد مران الأهلي اليوم انتظام اللاعبين الدوليين بعد عودتهم من معسكر المنتخب الأول وهم محمد الشناوي وعمرو السولية ومحمد شريف وياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة ومحمد هاني.

كما انتظم ثنائي المنتخب الأولمبي طاهر محمد طاهر وأحمد رمضان بيكهام ، بينما أدى أكرم توفيق تدريبات في الجيم .

وكان الثنائي الدولي صلاح محسن ومصطفى شوبير قد شاركا في المران الجماعي أمس، بالإضافة إلى المالي أليو ديانج بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده .

وتطير بعثة الأهلي إلى السودان في الرابعة عصر اليوم الأربعاء استعدادا لمباراة المريخ السوداني

المقرر إقامتها عصر السبت المقبل على استاد الجوهرة الزرقاء بالخرطوم في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين على هامش مران الفريق الصباحي اليوم الأربعاء استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني.

وتطير بعثة الأهلي إلى السودان في الرابعة عصر اليوم استعدادا لمواجهة المريخ المقرر لها عصر السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وانتظم اللاعبون الدوليون بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران الفريق صباح اليوم الأربعاء استعدادا لمباراة المريخ السوداني المقبلة.

وتضم قائمة الدوليين لاعبي المنتخب الأول وهم محمد الشناوي وعمرو السولية ومحمد شريف وياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة ومحمد هاني.

كما تواجد ثنائي المنتخب الأولمبي طاهر محمد طاهر وأحمد رمضان بيكهام بالمران الجماعي ، بينما شارك الثنائي الدولي صلاح محسن ومصطفى شوبير في المران الجماعي بالإضافة إلى المالي أليو ديانج بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده أمس ، بينما أدى أكرم توفيق تدريبات في الجيم.

وخاض الأهلي مرانه الأخير بالقاهرة صباح اليوم ، حيث تطير بعثة الفريق إلى السودان في الرابعة عصر اليوم استعدادا لمباراة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.