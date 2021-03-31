شكرا لقرائتكم خبر عن "رسائل" كارتيرون تكشف مايدور فى رأسه قبل مواجهة المولودية المصيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، حوارا مع الموقع الرسمي للنادي قبل مواجهة الفريق الهامة امام مولودية الجزائر المقرر لها 3 ابريل المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا ، كشف خلاله العديد من النقاط الهامة، وقام بتوجيه بعض الرسائل والتي جاء ابرزها :

رحيل باتشيكو بهذة الطريقة يؤكد ان هناك شيئا ما خطأ

يسعى لعلاج السلبيات في الفريق من أجل تقديم كرة قدم جيدة تسعد الجماهير وتحقيق نتائج أفضل في الفترة المقبلة

الحالة النفسية للاعبي الفريق الدوليين تحسنت بالانضمام للمنتخب

مشاركة محمود جنش حارس الزمالك فى مواجهة جزر القمر كان أمرا إيجابيا

أشاد بقرار الجهاز الفني للمنتخب المصري بإراحة طارق حامد في المباراة الثانية

آلام الظهر وراء عدم مشاركة زيزو مع المنتخب

أشاد بتألق الجزيري مع منتخب تونس

الحالة النفسية للاعبي الزمالك لم تكن جيدة وقت عودته للولاية الثانية

تولي المهمة في ظروف صعبة والنتائج لم تكن جيدة وخاصة في افريقيا

يسعي لعلاج السلبيات في الفريق خلال الفترة المقبلة

بعض اللاعبين لديهم مشاكل بدنية ونفسية

هدفه أن يجعل لاعبو الزمالك يحبون لعب كرة القدم ويستمتعون بذلك

يحرص علي تحفيز اللاعبين قبل أي لقاء للعودة للانتصارات

يحرص على إجراء قياسات بدنية للاعبين والعمل مع كل لاعب بشكل منفرد من الناحيتين البدنية والنفسية

أشاد بدور الجهاز الطبي معه في تطوير الحالة البدنية للاعبين

لا يقيم اللاعب فنيا إلا بعد جاهزيته من الناحية البدنية، ولن يدفع بأي لاعب غير جاهز بدنيا بنسبة 100%.

من ناحية أخرى جهز الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، مقاطع فيديو مفصلة، عن لاعبي مولودية الجزائر، لشرحها للاعبي الفريق الأبيض، في محاضرات بالفيديو، والكشف عن كافة سلبيات الفريق الجزائري.

ويستعد الزمالك لمباراة مولودية الجزائر، المقرر لها السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وهو اللقاء الذي سيحسم تأهل الفريق من عدمه للدور المقبل، حيث لا بديل عن الفوز لمواصلة المنافسة على تذكرة التأهل الثانية بجانب الترجي التونسي الذى ضمن التأهل، حيث يحتاج الزمالك للفوز أمام المولودية وتونجيث السنغالي في آخر جولتين مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة الأخيرة أمام الترجي.

فى سياق آخر، حرص عدد من لاعبي الزمالك على التواصل مع بعض لاعبي الترجي الذين يرتبطون معهم بعلاقات صداقة قوية، للحديث معهم عن حقيقة الأنباء المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى حول إمكانية عدم اهتمام بطل تونس بمباراة الجولة الأخيرة أمام المولودية في ظل ضمان التأهل وهو ما يهدد صعود الزمالك للدور المقبل، حيث يحتاج الأبيض للفوز بمباراتى الجولتين الخامسة والسادسة مع خسارة المولودية أمام الترجي بالجولة الأخيرة.