قائمة الأهلي للقاء المريخ.. عودة سليمان وظهور أيمن أشرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة المريخ السوداني في الجولة الأخيرة لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم السبت القادم.

وحسب ما ذكره الموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن قائمة الفريق شهدت عودة وليد سليمان للظهور من جديد بعد غياب في الأسابيع الماضية بسبب الإصابة.

كما يتواجد أيمن أشرف في قائمة اللقاء بصورة طبيعية بعد الإصابة التي لحقت به في معسكر منتخب مصر خلال الأيام الماضية، وقبل مواجهتي كينيا وجزر القمر.

ويغيب حمدي فتحي عن التواجد في قائمة اللقاء بسبب الإصابة التي تعرض لها في اليد خلال مباراة مصر أمام كينيا.

وتتكون قائمة الأهلي من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.

خط الدفاع: احمد رمضان "بيكهام" - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - بدر بانون - سعد سمير - أيمن أشرف - محمد هاني.

خط الوسط: اليو ديانج - عمرو السولية - أكرم توفيق - وليد سليمان - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - ناصر ماهر - طاهر محمد طاهر - جونيور أجايي -أحمد نبيل "كوكا".

خط الهجوم: والتر بواليا - مروان محسن - محمد شريف - صلاح محسن.