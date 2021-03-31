"قدم اعتذار رسمي".. عبدالحفيظ يوضح كواليس عودة كهربا للتدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الفريق قدم اعتذارا رسميا إلى بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق قبل عودته للتدريبات الجماعية.

وانتظم كهربا، في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الأربعاء، بعد نهاية العقوبة الموقعة عليه من قبل الجهاز الفني.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، إن كهربا اعتذر عما بدر منه لموسيماني ومدير الكرة وزملائه اللاعبين قبل عودته للتدريبات.

وكان الجهاز الفني للأهلي، قد قام بتوقيع عقوبة على كهربا أوائل الشهر الماضي بالإيقاف لمدة شهر، بجانب تغريمه ماليا بقيمة 200 ألف جنيه، بسبب رفضه مصافحة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني (مدرب الفريق) عقب مباراة طلائع الجيش، اعتراضا على مشاركته في آخر ربع ساعة من اللقاء.

وتتوجه بعثة الأهلي للسفر إلى السودان في الرابعة عصر اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل، في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.