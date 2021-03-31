صحيفة إنجليزية توضح موقف ليفربول من بيع صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير أوروبية، إن المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ليس متاحا للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط صلاح بالرحيل عن ليفربول الإنجليزي، بعدما أثار التكهنات حول مستقبله في آنفيلد وإعلانه رغبته في الانضمام لأحد قطبي إسبانيا "ريال مدريد أو برشلونة".

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ليفربول إيكو" نقلا عن "ديلي ميل" فإن ليفربول ليس لديه النية في بيع الدولي المصري.

واضافت أن ليفربول لن يفرط في أعظم مهاجم في تاريخ النادي في عصر الدوري الإنجليزي الممتاز، لافتة إلى أنه تفوق على لويس سواريز، روبي فاولر، مايكل أوين وفيرناندو توريس.

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح إذا لم يستطع الرحيل خلال الصيف المقبل، فسيرغب في التوقيع على عقد جديد حيث من المقرر أن ينتهي عقده بنهاية يونيو 2023.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ليفربول "مرتاحا" بعض الشئ بشأن المقابلة الأخيرة التي أجراها البالغ من العمر 28 عاما مع صحيفة ماركا الإسبانية.. طالع تفاصيل الحوار

جدير بالذكر أن بعض التقارير أشارت في وقت سابق إلى أن إدارة ليفربول تدرس فتح باب المفاوضات مع صلاح بشأن تجديد عقده "قريبا".