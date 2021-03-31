كاف يؤجل حسم "آخر مُتأهل" لكأس الأمم حتى يونيو المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تأجيل مباراة منتخبي سيراليون وبنين لتقام في يونيو المقبل، في الجولة الأخيرة من المجموعة 12 للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

ووفقًا لما ذكره موقع التليفزيون الرسمي في بنين، فإن اتحاد الكرة المحلي تلقى خطابًا من كاف صباح اليوم، الأربعاء، أخطره خلاله بإقامة اللقاء في فترة التوقف الدولي المقبلة.

وجاء نص البيان كما ورد عبر موقع التليفزيون البنيني: "بعد الوضع المحيط بالمباراة رقم 151 بين سيراليون وبنين في إطار تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021، نود أن نعلمكم أن كاف قد رفع القضية إلى اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية من أجل اتخاذ قرار، وقررت اللجنة تأجيل المباراة المذكورة أعلاه حتى توقف فيفا الدولي المقبل المقرر له يونيو 2021 ".

وكانت أزمة قد نشبت في الساعات الماضية حول المباراة بعدما أعلنت سيراليون إصابة ستة لاعبين من بنين بفيروس كورونا، وسط إتهامات من الضيوف بتزوير النتيجة.

الجدير بالذكر أن 23 منتخبًا ضمنوا التأهل إلى كأس أمم أفريقيا بالكاميرون، بينما ستظل البطاقة الـ24 والأخيرة معلقة بين سيراليون وبنين حتى يونيو المقبل.