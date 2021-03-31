الامارات | البايرن لا يفكر بالتعاقد مع هالاند لخلافة ليفاندوفسكي

شكرا لقرائتكم خبر عن البايرن لا يفكر بالتعاقد مع هالاند لخلافة ليفاندوفسكي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الالماني لكرة القدم كارل هاينتس رومينيغه أن ناديه لا يفكر بالتعاقد مع المهاجم النروجي المتألق ايرلينغ هالاند للحلول بدلا من هدافه الهولندي روبرت ليفاندوفسكي، معللا ذلك بأن الاخير سيبقى لفترة طويلة في صفوف الفريق البافاري. وسئل رومينيغه من قبل صحيفة "بيلد" الاكثر شعبية في ألمانيا عن الشائعات التي تحدثت عن امكانية انتقال مهاجم بوروسيا دورتموند هالاند الى صفوف الفريق البافاري في المستقبل، فأجاب "من اين تأتي هذه الشائعات؟ لا علم لي بها. استطيع قول شيء واحد: نملك في الوقت الحالي افضل لاعب في العالم في هذا المركز. روبرت ليفاندوفسكي مرتبط معنا بعقد حتى 2023".

وأضاف "انا واثق انه بفضل احترافية ليفاندوفسكي والطريقة التي يتدرب فيها وكيفية المحافظة على لياقته لا تزال نهايته في الملاعب بعيدة". واعلن اكثر من ناد كبير في اوروبا رغبته في التعاقد مع هالاند بعد تألقه اللافت في صفوف دورتموند منذ انتقاله اليه في سوف الانتقالات الشتوية عام 2020 وتحديدا في دوري ابطال اوروبا حيث سجل 20 هدفا في 14 مباراة منذ انتقاله الى نادي مدينة الرور الصناعية في المانيا.

وقد يضطر دورتموند الى التخلي عن خدمات هالاند في حال عدم نجاحه في بلوغ دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل حيث يحتل حاليا المركز الخامس متخلفا بفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الرابع قبل نهاية الدوري المحلي بثماني مراحل.

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