شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يطمئن على حمدي فتحي بعد الجراحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اطمأن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على حالة حمدي فتحي لاعب وسط الفريق، بعد الجراحة الناجحة التي أجراها خلال الساعات الماضية.

وأوضح عبدالحفيظ أن حالة اللاعب مستقرة بعدما أجرى جراحة ناجحة لتثبيت مكان الكسر الذي تعرض له مع المنتخب الوطني.

وأضاف عبدالحفيظ أن اللاعب سيبدأ خلال الفترة المقبلة تنفيذ برنامجه التأهيلي، على أن ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق بعد ٦ أسابيع.

وتطير بعثة الأهلي إلى السودان في الرابعة عصر اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.