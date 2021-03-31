شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي يعلن موعد عودة مصابي الأهلي للتدريبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي المصري، اليوم الأربعاء، مواقف مصابي الفريق.

وقال شوقي، في تصريحات عبر إذاعية عن سبب خضوع لاعب الوسط، حمدي فتحي، لعملية جراحية: «كان هناك اتجاه في البداية للعلاج التحفظي، لكن قررنا في النهاية إجراء الجراحة، وتركيب شريحة ومسامير للاعب، حتى يعود سريعا للمشاركة في المباريات».

وبخصوص موقف على معلول، وحقيقة وجود إصابات بين عناصر الأهلي الدولية، أجاب: «معلول سيتواجد في التدريبات، بعد عودة الفريق من السودان، ولا توجد أي إصابات لكل من، محمد الشناوي وعمرو السولية وأيمن أشرف، بعد مشاركتهم مع منتخب مصر».

وتابع «كريم نيدفيد سيشارك في التدريبات بعد مباراة المريخ السوداني، بينما سيعود محمد محمود بعد أسبوعين».