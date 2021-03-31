شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يسعى لاستغلال «تسونامي» ويضع شرطًا للاستمرار مع ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض النجم المصري محمد صلاح توضيح ملامح مستقبله خلال الفترة المقبلة خلال الحوار الأخير الذي أجراه مع صحيفة «ماركا» الإسبانية، ليبقى محل تكهنات، إذ يرتبط بالرحيل عن ناديه ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت صحيفة «دون بالون» الإسبانية إن محمد صلاح يدرك أن الصيف القادم سيشهد «تسونامي» في سوق الانتقالات، حيث سيفوز ناد أو اثنين بتوقيع الجوهرتين إيرلينج هالاند وكيليان مبابي من بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان، على الترتيب، فيما سيكون بقية اللاعبين بمثابة الخطة الثانية أو الثالثة.

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وبناء على ذلك، يسعى وكيل محمد صلاح للحصول على عقد جيد في ناد يضمن للنجم المصري، الذي ينتهي ارتباطه بالريدز في عام 2023، اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

كذلك، يملك محمد صلاح فكرة واضحة فيما يتعلق بالاستمرار مع ليفربول الموسم القادم، إذ سيحزم حقائبه ويرحل في حال فشل الريدز في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ويعاني ليفربول حاليًا في الدوري الإنجليزي الممتاز إذ يخوض أسوأ مواسمه في العقد الأخير محتلًا المركز السابع حتى اللحظة في جدول الترتيب وبفارق ثلاث نقاط عن المركز الخامس، والمؤهل إلى الدوري الأوروبي، فيما تتصارع على المركز نفسه أندية توتنهام وإيفرتون ووستهام بالإضافة إلى ليفربول، ما يجعل احتمالية رحيل محمد صلاح عن فريقه عالية للغاية، حسب التقرير الإسباني..