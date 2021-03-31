شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يعود لمران الأهلي اليوم.. واللاعبون يستقبلونه بـ«تحية خاصة جدًا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد لاعب الأهلي محمود كهربا لتدريبات فريقه، اليوم الأربعاء، عقب رفع الإيقاف الذي وقع عليه من قبل الإدارة بسبب تعامله غير اللائق مع مديره الفني بيتسو موسيماني.

واستقبل لاعبو الأهلي زميلهم بتحية «خاصة جدًا»، إذ قاموا بتكوين ممر يعبر منه كهربا فيما تلقى الضربات من زملائه يمينًا ويسارًا ترحيبًا بعودته للمران معهم، كما ظهر في فيديو نشره الحساب الرسمي للنادي الأهلي على «ستوري إنستجرام».

ويستعد الأهلي لمواجهة نادي المريخ السوداني في الجولة الخامسة من المجموعة الأولى، في بطولة دوري أبطال أفريقيا، السبت القادم.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر سيمبا التنزاني، ومثلها عن صاحب المركز الثالث فيتا كلوب، فيما يحتل المريخ المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.