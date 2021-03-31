شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل يقترب من العودة لتشكيل الزمالك بتوصية اوليفيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقترب محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك من العودة للتشكيل الأساسي للفريق في مباراة مولودية الجزائر المقرر لها 3 ابريل المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا، وذلك بعد الإشادة من البرازيلي ارتور اوليفيرا مدرب حراس مرمي الزمالك.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني بالزمالك عن قيام اوليفيرا بتزكية مشاركة أبو جبل لدي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، مؤكدا ان أبو جبل يتمتع بلياقة بدنية مرتفعة ودرجة تركيز كبيرة مما يدعم موقف الفريق في مباراة المولودية الهامة.

اشادة اوليفيرا تلاقت مع رغبة كارتيرون في الاعتماد علي محمد أبو جبل في المباراة المقبلة، خاصة انه يعلم امكانياته الفنية والبدنية جيدا، في ظل اعتماد كارتيرون علي أبو جبل طوال فترة ولايته الاولي قبل رحيله لتدريب التعاون السعودي، وهي الفترة التي شهدت تألق أبو جبل ومساهمته في حصول الزمالك علي بطولتي السوبر الافريقي امام الترجي التونسي والسوبر المحلي امام الأهلي.

في المقابل فان هناك بعض الاصوات داخل الجهاز الفني تطالب باستمرار جنش في مركزه بعد مشاركته في المباريات الاخيرة، وكذلك انضمامه لمعسكر المنتخب الوطني ، الا ان كارتيرون يرغب في عودة ابو جبل للتشكيل امام المولودية.

من ناحية أخرى وضع مسئولو نادي الزمالك، ملف عودة الإيفواري رزاق سيسيه وعمر السعيد لاعبا الفريق الكروي، عقب نهاية الموسم الحالي، على مائدة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء، لتحديد إمكانية عودة الثنائي من عدمه.

ووافق الزمالك مطلع الموسم الحالي على تجديد إعارة سيسيه لصفوف الاتحاد السكندري، لموسم جديد، كما وافق على إعارة عمر السعيد في يناير الماضي لنادي الجونة لنهاية الموسم الحالي، ويحق للنادي الأبيض استعادة اللاعبان عقب انتهاء الموسم.

ومنح مسئولي نادي الزمالك، كارتيرون حرية اتخاذ القرار بخصوص سيسيه والسعيد، وطلب المدرب الفرنسي، من جهازه المعاون تجهيز تقرير شامل عن الثنائي، لدراسته واتخاذ القرار النهائي بخصوص إمكانية عودتهما، وإن كانت المؤشرات تؤكد الموافقة على عودة الثنائي بعد التألق مع الاتحاد والجونة في فترة الإعارة، ولكن يرغب كارتيرون في تأجيل حسم قراره لنهاية الموسم خاصة أنه يرغب في التركيز بالوقت الحالي في مباريات دوري أبطال أفريقيا والدوري الممتاز، للحفاظ على آمال المنافسة بالبطولة القارية ومواصلة تصدر المسابقة المحلية.