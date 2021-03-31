شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يؤجل عودته للقاهرة انتظاراً لعودة الأهلى من السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق النادى الأهلى على رغبة لاعبه التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق بتأجيل عودته للقاهرة بدلا من اليوم حتى عودة بعثة المارد الأحمر من السودان عقب مواجهة المريخ السودانى بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري الابطال الافريقى، حيث طلب معلول من الاهلى تأخير عودته للقاهرة فى ظل تواجد بعثة المارد الأحمر فى السودان طوال الايام المقبلة على أن يعود للقاهرة قادماً من بلاده، حيث يجرى برنامجه التأهيلى للتعافى من إصابة العضلة الخلفية.

وأكد الدكتور سهيل الشملي، طبيب منتخب تونس، أن هناك تفاهما كاملا بين الجهاز الطبي للنادي الأهلي ونظيره في منتخب تونس، بخصوص عودة علي معلول وتأهيله من الإصابة، بعد أزمة إصابة اللاعب وسفره لبلاده مؤخرا.

وقال الشملي "معلول كان يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، ويوم 16 أبريل المقبل سيكون جاهزا للمشاركة في المباريات وليس للمشاركة فى التدريبات، تغلبنا على الإصابة واللاعب يمر بفترة تحسن كبيرة، نتمنى أن ننجح في تجهيزه بنسبة مائة بالمائة حتى موعد عودته للملاعب في ظرف 3 أسابيع".

استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على العودة لسياسة التدوير بين اللاعبين خلال الفترة المقبلة للتعامل مع ضغط المباريات الكبير الذي ينتظر الفريق الأحمر بعد استئناف المسابقات وعقب نهاية التوقف الدولي لظروف مشاركة منتخب مصر في التصفيات الأفريقية، وخشية من تعرض المجموعة الأساسية للإجهاد والإصابات.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي في تطبيق سياسة التدوير بين اللاعبين لأنه مُقدم على خوض 8 مباريات في شهر أبريل سواء في الدوري أو دوري أبطال إفريقيا، وهو ما يجعل الجهاز الفني متخوفا من تعرض لاعبيه للإصابات، لاسيما أنه يخوض تحديات قوية مثل مباراتيه الأفريقيتين ضد المريخ السوداني وسيمبا التنزاني ومواجهة الزمالك بقمة الدوري.