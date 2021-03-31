شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الزمالك فى قمة نهائى دورى اليد مواليد 2002 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام فى السادسة مساء اليوم الأربعاء نهائى دورى مرتبط كرة اليد بالمحترفين مواليد 2002 بين فريقى الأهلى والزمالك على صالة أكتوبر الدولية.

وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين سبورتنج والبنك الأهلى فى الرابعة مساء قبل مباراة تحديد البطل.

فيما أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد مواصلة الزمالك تصدر دورى محترفى رجال كرة اليد برصيد 31 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلى صاحب المركز الثانى بنفس الرصيد، بعد فوز الأول على سبورتنج والثانى على طلائع الجيش فى الجولة العاشرة بنهائيات دورى المحترفين .

وحل سبورتنج فى المركز الثالث برصيد 26 نقطة يليه الأولمبى رابعا وطلائع الجيش خامسا .

وقرر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد تأجيل استكمال جولتى موسم كورونا بدورى المحترفين الذى كان قد تم تحديد موعده يومى 1 و 2 أبريل المقبل إلى أجل غير مسمى .

كما قرر المجلس استفتاء مركز التسوية والتحكيم على الموافقة على واحدة من توصيتين إلغاء الموسم واحتساب البطل حامل لقب كأس مصر ودورى موسم 2018/2019 أو استكمال الموسم بالقوائم الجديدة.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد غدا 1 أبريل موعدا لمواجهات دور الـ 16 بكأس مصر بمواجهات بين كل من، أصحاب الجياد مع الأهلى والبنك الأهلى مع الطيران وبنها مع الزهور و الشمس مع طلائع الجيش وسموحة مع سبورتنج وهليوبوليس مع الأوليمبى وأسيوط الرياضى مع المعادى والزمالك مع مركز شباب العمال بقنا.