شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بسيونى يغيب عن البنك الأهلى فى مواجهة وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب محمد بسيونى لاعب البنك الأهلى عن مباراة فريقه أمام وداى دجلة فى بطولة الدورى المصرى الممتاز عقب تعرضة للإصابة بمزق في العضلة الخلفية.

ويستعد فريق البنك الأهلي لمواجهة دجلة فى أولى مباريات الدور الثانى لمسابقة الدورى المصرى الممتاز يوم 6 أبريل المقبل، التى سوف تقام على استاد السلام.

ويحاول الجهاز الفنى لفريق البنك الأهلى بقيادة خالد جلال تجهيز بعض اللاعبين للمشاركة فى مباراة وادى دجلة من بينهم كريم بامبو ومحمود قاعود لتعويض غياب محمد بسيونى.

فريق البنك الأهلي خاض معسكرا مغلقا بالإسماعيلية استمر أربعة أيام أدى فيها مباراتين وديتين الأولى أمام المصري البورسعيدي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.. والثانية كانت أمام فريق القناه وحقق فريق البنك الاهلي فوزا كبيرا بخماسية مقابل هدف، وشهد معسكر الإسماعيلية حالة من الحماسة الشديدة للاعبي الفريق لتثبيت أقدامهم في تشكيلة الفريق الرئيسية خلال المرحلة المقبله.

واستأنف البنك الأهلى تدريباته بمعسكر جديد صباح الثلاثاء بمدينة 6 أكتوبر استعدادا لانطلاق الدور الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز.