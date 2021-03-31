شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلى يستقبلون كهربا بعد رفع الإيقاف بطريقة خاصة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو الأهلي على استقبال محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر بشكل خاص بعد العودة للتدرب مع المجموعة، عقب انتهاء العقوبة الموقعة على اللاعب من قبل الجهاز الفنى.

كان الجهاز الفنى للأهلى قد وقع عقوبة على محمود كهربا بالغرامة 200 ألف جنيه والإيقاف لمدة شهرة فى بداية مارس الجارى، والتزم اللاعب بتنفيذها طوال الفترة الماضية.





ونظم لاعبو الأهلى ممرا من صفين على أن يمر كهربا وسط الصفين ويحييه اللاعبون بطريقتهم الخاصة، وهو التقليد المتعارف عليه بين لاعبي الأهلي للترحيب بأحد اللاعبين.

ورحب بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، بفكرة انتظام محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر فى التدريبات الجماعية بعد انتهاء العقوبة الموقعة عليه من قبل الجهاز الفني، والمقدرة بـ200 ألف جنيه وإيقاف شهر يخوض خلالها تدريبات منفردة بعيدا عن المران الجماعي، والتى تنتهى أول أبريل المقبل.

وحدد موسيماني عدة شروط للموافقة على انتظام كهربا فى التدريبات الجماعية، أولها أن يلتزم اللاعب بقرارات الجهاز الفنى بعد نزوله التدريبات، وألا يطلب المشاركة فى المباريات أو يعترض حال عدم المشاركة فى المباريات أو الاستبعاد من قائمة فريقه.

ومن ضمن الشروط التى حددها موسيماني هى عدم افتعال مشاكل جديدة لأن تصدير اللاعب أى مشكلة جديدة ستكون نتيجتها طلب رحيله عن الأهلي، خلال فترة وجوده فى قيادة المارد الأحمر، وعدم نزوله التدريبات الجماعية مجددا.