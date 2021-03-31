شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرهن عودة عبد المنعم فى الصيف برحيل أحد المدافعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع الجهاز الفنى لفريق الأهلى محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأحمر والمعار إلى سموحة، من أجل تقييم مستواه تمهيدا لعودة اللاعب إلى الجزيرة بنهاية الموسم الجارى، بعد المستويات القوية التى ظهر عليها اللاعب رفقة الفريق السكندرى، وكانت سببا فى انضمامه إلى منتخب مصر الأولمبى.

وربط الجهاز الفني للأهلي عودة "منعم" برحيل أحد المدافعين المتواجدين في صفوف الأهلي حاليا، لاسيما أن هناك تخمة في هذا المركز، بحيث يعود اللاعب مع رحيل أحد المدافعين الحاليين، او يستمر في الإعارة حال استمرار المدافعين المقيدين بالقائمة.

ويضم الأهلي 7 لاعبين يجيدون اللعب في مركز قلب الدفاع وهم بدر بانون وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وسعد سمير ورامي ربيعة ومحمود متولي وأحمد رمضان بيكهام.

وزادت التكهنات عن رحيل رامي ربيعة عن الأهلي بنهاية الموسم الحالي، في ظل ابتعاده عن المشاركة تحت قيادة بيتسو موسيماني، لاسيما أن اللاعب كان قريبا من الرحيل إلى المقاولون العرب في الانتقالات الشتوية الأخيرة ولكن تعطلت الصفقة بسبب ضيق الوقت.

كما يخرج سعد سمير من حسابات موسيماني، لاسيما أن المدرب يعتمد على الثلاثى بانون وأيمن وياسر في المباريات بشكل أساسي، لذا يجد سعد صعوبة في حجز مكان بتشكيل الأهلي الأساسي.

فيما يواصل محمود متولي التأهيل من جراحة الرباط الصليبي، والتي تسببت في ابتعاده 6 أشهر عن الملاعب، وينتظر أن يعود للأهلي خلال 3 أسابيع ولكن لن يشارك في المباريات بسبب عدم قيده بالقائمة الحمراء.