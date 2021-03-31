شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الزمالك لمباراة مولودية الجزائر، المقرر لها السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، وهو اللقاء الذي سيحسم تأهل الفريق، حيث لا بديل عن الفوز لمواصلة المنافسة على تذكرة التأهل الثانية بجانب فوز الترجى التونسى الذى ضمن التأهل، حيث يحتاج الزمالك للفوز أمام المولودية وتونجيث السنغالي في آخر جولتين مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة الأخيرة أمام الترجي، ويرصد الخليج 365 كيفيةاستعداد الزمالك لهذه المواجهة فى التقرير التالى :

جهز الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، مقاطع فيديو مفصلة، عن لاعبي مولودية الجزائر، لشرحها للاعبي الفريق الأبيض، في محاضرات بالفيديو، والكشف عن كل سلبيات الفريق الجزائري.

أدى حراس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية شاقة تحت إشراف أوليفيرا مدرب الحراس، خلال المران على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة، وتقسيمة كرة طائرة على هامش التدريب، حيث ضم الفريق الأول محمد أبو جبل وأحمد نادر السيد وأوليفيرا، وضم الفريق الثاني محمد عواد ومحمود عبد الرحيم جنش والسيد عطية.

فيما خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لفقرة تدريبات بدنية قوية على هامش المران، وتولى فرناندو مدرب الأحمال الإشراف على تدريب اللاعبين وسط متابعة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وأسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد.

وقسم الجهاز الفني اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، وأدت كل مجموعة سباق سرعات، بعدها أدى اللاعبون تدريبات بدنية بالركض بين الحواجز.