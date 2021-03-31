شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. محمد عبد الوهاب يقود الأهلى للفوز على توسكر الكينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 31 مارس 2006 حقق النادى الأهلى فوزاً على نظيره توسكر الكينى بثلاثة أهداف دون رد فى مباراة العودة لدور الـ 32 لدورى أبطال أفريقيا، والتى أقيمت على استاد الكلية الحربية وأدراها الحكم الليبى عبد الله سالم، أحرز أهداف الأهلي أسامة حسني في الدقيقة 27 ، والراحل محمد عبد الوهاب في الدقيقة 82 ، ووائل رياض "شيتوس" في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء، ليتأهل المارد الأحمر لدور الستة عشر بعد تفوقه فى مجموع المباراتين بخمسة أهداف دون رد حيث كان قد حقق الفوز فى نيروبى بثنائية دون رد سجلها عماد متعب.

بدأ الاهلى المباراة بتشكيل مكون من أمير عبد الحميد وعماد النحاس وأحمد السيد وشادي محمد وإسلام الشاطر ومحمد عبد الوهاب وأحمد حسن " فلافيو ق 46 " وحسام عاشور وحسن مصطفى وأسامة حسني " وائل رياض ق 61 " وعماد متعب " محمد عبد الله ق 72 " .

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، 37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى، بجانب التتويج بدورى الأبطال الافريقى تسع مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و2020.

كما نجح الأهلى فى الفوز بكاس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993.

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 6 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الاحمر بـ21 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً هذا الموسم 2019 -2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.