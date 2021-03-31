شكرا لقرائتكم خبر عن تجدد إصابة محمد صادق وغيابه عن الإسماعيلى أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال صدمة إثر تجدد إصابة محمد صادق لاعب الفريق بشد فى العضلة الضامة، ليتأكد غيابه عن مواجهة سيراميكا بالدورى المحدد لها السبت.

وكان محمد صادق عائداً من الإصابة وشارك فى ودية أسوان التى خسرها الدراويش بهدف دون رد منذ أيام قليلة لتجهيزه لعودة الدورى قبل تجدد الإصابة.

ويستعد الدراويش لاستئناف مسابقة الدورى المصرى بمواجهة سيراميكا الصاعد حديثا السبت المقبل باستاد الإسماعيلية، فى الأسبوع الــ17 من عمر البطولة.

ومن جانبه أكد حمد إبراهيم المدرب العام بالجهاز الفنى الجديد للإسماعيلى أن الجانب البدنى للاعبين فى تحسن كبير بعد رفع الحمل التدريبى مؤخرا وإقامته على فترتين.

وأضاف المدرب العام بالجهاز الفنى للإسماعيلى "أزمة الفريق كانت متمثلة فى الفوارق البدنية بين اللاعبين، وهو ما كان يسبب أزمة عند غياب أحد العناصر الأساسية، نعمل حاليا على تجهيز الجميع بحيث يكونوا على أتم استعداد وجاهزية حال حصول أى لاعب على فرصة المشاركة".

وتابع حمد إبراهيم "نعمل أيضا على الجانب النفسى للاعبين ورفع سقف الطموح لديهم، وهو ما سينعكس بالإيجاب على النتائج، فالجميع فى الوقت الراهن لديه إصرار وتحفز على تحقيق نتائج مميزة تسعد الجماهير".

وعن مدى استيعاب الفريق للخطط الفنية التى يسعى إيهاب جلال المدير الفنى لتطبيقها أوضح حمد إبراهيم "اللاعبون فى حالة تركيز، وبالفعل نجحوا فى تطبيق بعض الخطط والملامح التى نرغب فى تنفيذها خلال الودية الأخيرة إلا أن الأمر يحتاج لمزيد من الوقت وبشكل تدريجى".