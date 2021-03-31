شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يكشف تطورات إصابة كريم نيدفيد ومحمود وحيد وموعد العودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد شوقى رئيس الجهاز الطبى بالنادى الأهلى أن كريم نيدفيد لاعب خط وسط المارد الأحمر سوف ينتظم فى تدريبات فريقه عقب عودة بعثة الأهلى من السودان، بعد ملاقاة المريخ السودانى بدورى الأبطال الأفريقى عقب تنفيذه للبرنامجى التأهيلى للتعافى من إصابته فى الركبة بنجاح، وخوضه مراحل التأهيل جميعها دون أى شكوى.

وأكد محمد شوقى أن محمود وحيد الظهير الأيسر للأهلى يحتاج من ثلاثة إلى أربعة أسابيع للتعافى من إصابته حتى يصبح جاهزاً لتدعيم الجبهة اليسرى للمارد الأحمر.

وتلقى محمود وحيد العلاج بحقنة بلازما، بعد إصابته بتمزق فى العضلة الخلفية، وبات قريبا من إنهاء فترة العلاج، قبل الدخول في فترة التأهيل.

وتحسنت حالة كريم نيدفيد بشكل جيد الفترة الأخيرة، ولم يشتك من رشح في الركبة، وهى الإصابة التى عاودته منذ شهر بعدما كان قريبا من المشاركة فى التدريبات الجماعية، لتسبب تأجيل عودته للملاعب مدة شهر كامل.

ويؤدي كريم نيدفيد تدريبات تأهيلية في الوقت الحالي تحت إشراف الجهاز الطبي بالأهلي سواء بالجري حول الملعب أو التدرب في الجيم، على أن يكون جاهزا للمشاركة فى التدريبات الجماعية عقب العودة من السودان.

ومن المقرر أن يواجه الأهلى المريخ يوم 3 أبريل المقبل فى الجولة الخامسة من دور المجموعات الأفريقى على ملعب الجوهرة الزرقاء بالعاصمة السودانية الخرطوم، ويعود بعدها للقاهرة لمواصلة استعداداته لمواجهة سيمبا فى ختام دور المجموعات.

وتعرض كريم نيدفيد للإصابة بغضروف الركبة قبل أن يجرى عملية جراحية ويخضع لبرنامج تأهيلى، ولكن خطأ فى التأهيل تسبب فى تأخر عودة اللاعب، بعدما اشتكى من رشح فى الركبة لمدة طويلة، قبل أن يتعافى من الإصابة وينهى البرنامج التأهيلى ولكن مع بدء خوضه تدريبات الكرة عادت شكواه من رشح الركبة.

وتطير بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي عصر اليوم الأربعاء، إلى السودان عبر طائرة خاصة لمواجهة فريق المريخ يوم السبت المقبل في تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة ضمن منافست الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات للمجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا، ويخوض الأهلي مران اليوم بإستاد التتش في العاشرة صباحاً قبل أن تتوجه البعثة إلى السودان لخوض مباراة المريخ المرتقبة التى يتطلع فيها الأهلي للفوز من أجل حصد بطاقة التأهل الرسمي للدور ربع نهائي في البطولة الأفريقية التى يحمل الأهلي لقبها.

ويترأس بعثة الأهلي خالد الدرندلي أمين صندوق النادي، وتقرر أن يلتحق الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق بالبعثة في السودان بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات أمم أفريقيا التى ستقام أوائل العام المقبل بالكاميرون فيما يسافر المالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق مع البعثة الحمراء من القاهرة بعد إنتهاء مشاركته هو الأخر مع منتخب بلاده في التصفيات الأفريقية خلال فترة الأجندة الدولية.