كهربا ينتظم في التدريبات الجماعية للأهلي بعد نهاية العقوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

انتظم محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، اليوم الأربعاء، في التدريبات الجماعية للفريق بعد نهاية العقوبة الموقعة عليه من قبل الجهاز الفني.

وكان الجهاز الفني للأهلي، قد قام بتوقيع عقوبة على كهربا أوائل الشهر الماضي بالإيقاف لمدة شهر، بجانب تغريمه ماليا بقيمة 200 ألف جنيه، بسبب رفضه مصافحة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني (مدرب الفريق) عقب مباراة طلائع الجيش، اعتراضا على مشاركته في آخر ربع ساعة من اللقاء.

ويعود كهربا للظهور اليوم في التدريبات، بعد انتهاء العقوبة الموقعه عليه من قبل الجهاز الفني.

وتستعد بعثة الأهلي للسفر إلى السودان في الرابعة عصر اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل، في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.