هل يتم السماح لدخول جماهير المريخ مباراة الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف حسام عيسى سفير مصر في السودان، أن نادي المريخ في انتظار رد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن السماح بدخول الجماهير لمباراة الأهلي والمقرر لها السبت المقبل.

وكان نادي المريخ السوداني أعلن عبر صفحته الرسمية "فيسبوك"، السماح بدخول 1000 مشجع للتواجد في مباراة الأهلي المقبلة على أن يكون 80% من المتواجدين برابطة الأولتراس.

وأضاف سفير مصر في السودان في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" اليوم الأربعاء، أن الأهلي سيخوض مرانًا على ملعب "الجوهرة الزرقاء" يوم الخميس على أن يخوض مرانه قبل المباراة في إحدى الملاعب نظرًا لإقامة مباراة الهلال وصنداونز الجنوب أفريقي على نفس الملعب.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي على ملعب "الجوهرة الزرقاء" يوم السبت المقبل ضد المريخ، في لقاء يأتي ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الأهلي حاليًا المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر فريق سيمبا التنزاني.

في المقابل، يأتي كل من فيتا كلوب بطل الكونغو في الترتيب الثالث برصيد أربع نقاط وأخيرًا المريخ برصيد نقطة.