مصدر في جنوب أفريقيا يرد على أنباء التفاوض مع موسيماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني

قال مصدر في الاتحاد الجنوب أفريقيا لكرة القدم، إن ما يتردد عن الدخول في مفاوضات مع بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي لقيادة المنتخب غير صحيح.

وفشل منتخب الأولاد في التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا 2021 والتي ستقام في الكاميرون بعد أن حل في المركز الثالث في المجموعة الثالثة، والتي حسمت غانا والسودان بطاقتي التأهل عنها.

ونشرت تقارير صحفية أنباءً عن أن المدرب بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي قد يكون الحل الأمثل لتصحيح المسار في منتخب جنوب أفريقيا.

مصدر رفيع المستوى في الاتحاد الجنوب أفريقي قال من خلال تصريحات لمصراوي: "موليفي نتسيكي مازال المدير الفني للمنتخب حتى هذه اللحظات، سيكون هناك اجتماعات بشأنه، كما أنه موسيماني لديه وظيفة في مكان أخر في الوقت الحالي."

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع المدرب بيتسو موسيماني مطلع أكتوبر الماضي بعد رحيل المدرب رينيه فايلر، ويرتبط موسيماني مع الأهلي بعقد مدته موسمين.