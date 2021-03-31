طبية الأهلي توضح.. موعد عودة معلول.. ولماذا خضع فتحي للجراحة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

قال محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، إن التونسي علي معلول لاعب الفريق الأحمر سيعود إلى القاهرة بعد عودة البعثة من السودان عقب لقاء المريخ.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة الأهلى إلى السودان لمواجهة المريخ يوم السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر محطة راديو " أون سبورت" قال شوقي: "كان من المفترض أن يعود معلول إلى صفوف الأهلي اليوم الأربعاء، لكنه فضّل العودة إلى القاهرة بعد عودة الفريق من رحلة السودان".

وعما أثير حول تعرض محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي للإصابة، قال: "كلام غير صحيح، الشناوي لا يخضع لأي علاج ولا حتى دوائي".

وعن سبب إجراء جراحة لحمدي فتحي لاعب الفريق، أجاب: "لم تحدث تطورات في حالة حمدي فتحي، لكن بعد استشارة الدكتور أحمد عبد العزيز وأشرف محرم، أكد الأخير أن إجراء الجراحة هو الأفضل للاعب من أجل تسريع عودته إلى الملاعب".

وواصل: "تم تثبيت شريحة ومسامير في ذراع اللاعب، وبإمكانه الجري بشكل طبيعي عقب ٤٨ ساعة".

وعن باقي إصابات الفريق، أكمل شوقي حديثه: "عودة محمد محمود خلال ٣ أسابيع، كريم نيدفيد سينضم للتدريبات بعد عود البعثة من المريخ، أما محمود متولي فعودته يتبقى عليها بين ٣ إلى ٤ أسابيع".