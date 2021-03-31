الامارات | بالفيديو.. حكم يغمى عليه ويضع الاتحاد الإفريقي في حرج شديد خلال لقاء إثيوبيا وساحل العاج

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. حكم يغمى عليه ويضع الاتحاد الإفريقي في حرج شديد خلال لقاء إثيوبيا وساحل العاج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسببت حالة نادرة في حرج بالغ وشديد للاتحاد الإفريقي لكرة القدم خلال مباراة منتخبي إثيوبيا وساحل العاج أمس، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا لكرة القدم التي تقام في الكاميرون العام المقبل.

وشهدت هذه المباراة، حالة إغماء مفاجئة لحكم المباراة، الغاني تشارلز بول، وذلك قبل نهاية المباراة بعشر دقائق، ما تسبب في إيقافها فترة طويلة. ولأن اللوائح تقتضي أن يقوم الحكم الرابع باستكمال المباراة في حال حصل أي شيء طارىء للحكم الرسمي، فقد تبين أن الحكم الرابع من مواطني ساحل العاج، ولا يستطيع قيادة مباراة أحد طرفيها منتخب بلاده، كما أنها تقام على ارض ساحل العاج.

وذكر الاتحاد الإفريقي في بيان صحافي أن الحكم عانى من الإجهاد، حيث تم نقله مباشرة إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما قام منسق المباراة، ونظرا لاستحالة قيام الحكم الرابع بإدارته، بإعلان انتهائها عند نتيجة 3-1 لساحل العاج. والمثير أن هذه النتيجة لم تمنع اثيوبيا من التأهل رسميا إلى النهائيات برفقة ساحل العاج، مستفيدة من تعادل مدغشقر والنيجر في المجموعة 11، ليتأهل ساحل العاج متصدرا وإثيوبيا في الوصافة.

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