منتخب الإسكندرية للصم يفوز ببطولة دوري مراكز الشباب للصم على مستوى الجمهورية للمرة الثانية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاز منتخب الاسكندرية للصم لكرة القدم، بلقب بطولة دورى مراكز الشباب للصم على مستوى الجمهورية، مساء أمس، بعدما حقق فوزا ثميناً على منتخب اسيوط فى المباراة النهائية التى أقيمت على أرض ملعب المركز الأولمبي وذلك للمرة الثانية فى تاريخه.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة فى الاسكندرية، أن البطولة نظمتها وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشئون الوزير "مكتب ذوي القدرات والهمم"، وشاركت مديريه الشباب والرياضة بالإسكندرية بفريق الصم لكرة القدم، حيث تغلب منتخب الاسكندرية للصم علي منتخب أسيوط بهدفين مقابل هدف، في نهائي دوري مراكز الشباب للصم في نسخته الرابعة.

منتخب الاسكندرية للصم يفوز ببطولة دوري مراكز الشباب للصم على مستوى الجمهورية للمرة الثانية (صور)

وأوضحت أن منتخب الاسكندرية حصد المركز الأول والميدالية الذهبية وجائزة مالية قدرها ٨٠ الف جنيهاً، فيما حصل منتخب أسيوط علي المركز الثاني والميدالية الفضية وجائزة مالية قدرها ٧٠الف جنيهاً، فيما حصد منتخب الإسماعيلية صاحب المركز الثالث الميدالية البرونزية وجائزة مالية قدرها ٦٠ الف جنيهاً.

وأشارت الى أن منتخب الاسكندرية كان قد تأهل علي حساب منتخب كفر الشيخ بعد ان تغلب عليه في مباراة نصف النهائي بضربات الترجيح، بينما تأهل منتخب أسيوط بعد تغلبه علي منتخب الإسماعيلية في مباراة نصف النهائي بهدف نظيف.

منتخب الاسكندرية للصم يفوز ببطولة دوري مراكز الشباب للصم على مستوى الجمهورية للمرة الثانية (صور)

وعقب المباراة النهائية، التقت الدكتورة صفاء الشريف، لاعبى منتخب الاسكندرية وأثنت على الجهد المبذول خلال البطولة كما شاركتهم فرحة الفوز والتقطت معهم الصور التذكارية.

كان منتخب الإسكندرية للصم لعب في دور الـ16 ضمن المجموعة التي ضمت (المنيا، الغربية، مطروح) وأًقيمت مبارياتها بمحافظة المنيا، ثم لعب في دور الـ8 ضمن المجموعة الأولي والتي ضمت منتخبات (أسيوط، القاهرة، الدقهلية) و تأهل في المركز الأول، فيما لعب منتخب كفر الشيخ ضمن المجموعة الأولى والتي ضمت منتخبات (أسيوط، اسوان، الجيزة) وأُقيمت مبارياتها بالبحر الأحمر، ثم لعب في دور الـ8 ضمن المجموعة الثانية والتي ضمت منتخبات (الاسماعيلية، المنيا، الشرقية) و تأهل في المركز الثاني بالمجموعة.

منتخب الاسكندرية للصم يفوز ببطولة دوري مراكز الشباب للصم على مستوى الجمهورية للمرة الثانية (صور)

يذكر ان منتخب الاسكندرية للصم حصل على دورى الصم فى نسخته الثانية وبهذا التتويج يكون منتخب الاسكندرية بطلاً للدورى للمرة الثانية.

منتخب الاسكندرية للصم يفوز ببطولة دوري مراكز الشباب للصم على مستوى الجمهورية للمرة الثانية (صور)

منتخب الاسكندرية للصم يفوز ببطولة دوري مراكز الشباب للصم على مستوى الجمهورية للمرة الثانية (صور)

منتخب الاسكندرية للصم يفوز ببطولة دوري مراكز الشباب للصم على مستوى الجمهورية للمرة الثانية (صور)