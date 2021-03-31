شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. محمد شريف قناص جديد فى هجوم الأهلي والفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح محمد شريف مهاجم النادي الأهلي، إضافة قوية في هجوم القلعة الحمراء، بعد الأداء المميز الذي قدمه منذ عودته من الإعارة لفريق إنبي في الموسم الماضي، ليؤكد جدارته بقيادة هجوم الأهلي والمنتخب الوطني أيضاً بعدما قدم أوراق اعتماده لحسام البدري مدرب الفراعنة بهدف ثان مع المنتخب في ثالث مشاركاته الدولية.

محمد شريف حل الأزمة المزمنة التي طالما واجهت القلعة الحمراء في العقد الأخير، وبالتحديد بعد اعتزال الجيل الذهبي وفي مقدمتهم عماد متعب مهاجم الفريق السابق، حيث عانى الأهلي في تعويض القناص طوال السنوات الماضية، وتنوعن الاختيارات بين مصريين وأجانب، غير أن الأحمر ظل مفتقداً للمهاجم القادر على التسجيل من أنصاف الفرص.

ومنذ عودته في بداية الموسم الجاري، شارك محمد شريف مع الأهلي في 19 مباراة سجل خلالهم 6 أهداف وصنع 4 أخرين ليضع بصمته على 10 أهداف كاملة للفريق الأحمر، أما مع الفراعنة فشارك شريف في 3مباريات سجل خلالهم هدفين كان الهدف الأخير ضمن رباعية مصر في شباك جزر القمر ليضمن الفراعنة صدارة مجموعتهم بالتصفيات الأفريقية المؤهلة بكأس الأمم بالكاميرون 2022.

ويستعد شريف لخوض تحدي جديد مع النادي الأهلي، عندما تعود عجلة المسابقاة الأفريقية إلى الدوران عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، حيث يلتقي الأحمر مع المريخ السوداني في الثالث من أبريل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث يحتاج الأهلي إلى 3 نقاط فقط لحسم تأشيرة التأهل للدور ربع النهائي في رحلة الدفاع عن اللقب الذي يحمله الأهلي من الموسم الماضي.