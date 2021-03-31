شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضع ملف عودة سيسية والسعيد على مائدة كارتيرون والفرنسي يرحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع مسئولو نادي الزمالك، ملف عودة الإيفواري رزاق سيسيه وعمر السعيد لاعبا الفريق الكروي، عقب نهاية الموسم الحالي، على مائدة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء، لتحديد إمكانية عودة الثنائي من عدمه.

ووافق الزمالك مطلع الموسم الحالي على تجديد إعارة سيسيه لصفوف الاتحاد السكندري، لموسم جديد، كما وافق على إعارة عمر السعيد في يناير الماضي لنادي الجونة لنهاية الموسم الحالي، ويحق للنادي الأبيض استعادة اللاعبان عقب انتهاء الموسم.

ومنح مسئولي نادي الزمالك، كارتيرون حرية اتخاذ القرار بخصوص سيسيه والسعيد، وطلب المدرب الفرنسي، من جهازه المعاون تجهيز تقرير شامل عن الثنائي، لدراسته واتخاذ القرار النهائي بخصوص إمكانية عودتهما، وإن كانت المؤشرات تؤكد الموافقة على عودة الثنائي بعد التألق مع الاتحاد والجونة في فترة الإعارة، ولكن يرغب كارتيرون في تأجيل حسم قراره لنهاية الموسم خاصة أنه يرغب في التركيز بالوقت الحالي في مباريات دوري أبطال أفريقيا والدوري الممتاز، للحفاظ على آمال المنافسة بالبطولة القارية ومواصلة تصدر المسابقة المحلية.

فى سياق متصل، وافق الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، على عودة مصطفى فتحى، صانع ألعاب الفريق المعار لصفوف سموحة، مع بداية الموسم الجديد، بعد تألقه الملفت مع الفريق السكندري، منذ انتقاله لصفوفه في الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث شارك في 8 مباريات، ونجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة 4 أخرى.

وأوصى أسامة نبيه، المدرب العام للزمالك، بضرورة عودة مصطفي فتحي بعد متابعته مع سموحة في المباريات الأخيرة، وقام بتقديم تقرير عن اللاعب لكارتيرون، ليوافق المدير الفني على عودته بالموسم الجديد ليصبح أحد العناصر بالقائمة البيضاء.

ويعتبر مصطفى فتحى من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها أحمد سامى المدير الفني لسموحة في المباريات، خاصة أنه يتميز بالسرعة والمهارة وأيضا يهدد مرمى المنافسين في كل مباراة، حتى أنه أحرز 5 أهداف مع سموحة منذ يناير وهى نسبة تهديفية جيدة، بالإضافة إلى صناعته 4 أهداف لزملائه خاصة حسام حسن وأحمد سيد عبد القادر .

وكان مصطفى فتحي شارك في 148 مباراة في مسيرته مع الزمالك في مختلف البطولات الدورى وكأس مصر والسوبر المحلى ودورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية، ونجح في تسجيل 24 هدفا، وصناعة العديد من الأهداف لزملائه خلال مسيرته مع الفريق الأبيض.