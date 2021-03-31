شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات خاصة تجمع موسيماني ولاعبي الأهلي لمذاكرة المريخ فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الأيام الماضية جلسات مكثفة من الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مع لاعبي الفريق بشأن أهمية التركيز في مباراة المريخ السوداني يوم السبت المقبل في تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة ضمن منافست الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات للمجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

وتحدث موسيماني عن ضرورة التركيز في اللقاء وعدم الإنشغال بأية أمور خارجة عن الملعب، كما قام المدير الفني بالحديث عن بعض الأمور الفنية في الفريق من أهمها التركيز أمام مرمى المنافس وإستغلال أنصاف الفرص لأن الفريق السودني سيلعب بقوة في لقاء السبت المقبل.

فيما قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أنه تم الاتفاق مع نادى المريخ السودانى على خوض مران الفريق غداً، الخميس، على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم بدلاً من الجمعة؛ استعداداً لمواجهة المريخ .

وأضاف عبد الحفيظ،كان من المفترض خوض المران الرئيسى على ملعب المباراة يوم الجمعة المقبل، ولكن انشغال الملعب باستقبال مباراة الهلال السودانى وصن داونز الجنوب أفريقى ببطولة دوري أبطال أفريقيا فى نفس اليوم دفع الأهلي للاتفاق على خوض المران الرئيسى يوم الخميس.

وأوضح عبد الحفيظ أن الاهلي سيخوض مرانه الأخير يوم الجمعة على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بالخرطوم وهو يتم الإتفاق عليه حالياً مع السفارة المصرية في السودان وكذلك إدارة نادي المريخ.