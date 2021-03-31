شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. إسلام عيسى يحقق أخر فوز للمصرى على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق المصري البورسعيدي فوزا ثمينا على حساب الزمالك بهدف نظيف في مباراة الأسبوع الـ 20 من الدوري موسم 2018 .

سجل الهدف الوحيد إسلام عيسى أقصر لاعبي الفريقين، من ضربة رأس في الدقيقة 61 متابعا عرضية إسلام سري.

لم يقدم الزمالك وقتها ما يشفع في الفوز، حيث سيطر الأبيض كعادته لكنه لم يترجم سيطرته إلى خطورة حقيقية على مرمى النادي البورسعيدي.

جاء الشوط الأول سلبيا، وسط محاولات على استحياء من الفريقين، وادخر الفريقان الخطورة والمحاولات الأكثر جدية التي لم تظهر طوال أول 45 دقيقة.

وكادت الدقيقة الخامسة أن تشهد أول لقطات المباراة بتسديدة عماد فتحي التي تصدى لها حارس المصري أحمد مسعود، في حين رد المصري بمحاولة خطيرة من كرة عرضية بالدقيقة 12 لم تجد المتابعة.

بعد ذلك اعتمد الزمالك بشكل أكبر على التمريرات العميقة للمهاجمين والأجنحة خلف المهاجمين.

أما المصري فتراجع للدفاع معتمدا على الخطورة التي يمكن أن يشكلها على مرمى الشناوي من الهجمات المرتدة لكنها لم تصل إلى مستوى الخطورة.

في الشوط الثاني لم يتغير الحال كثيرا، حيث استمرت سيطرة الزمالك، لكن الخطورة تراجعت ولم تكن بالتأثير الكافي على مرمى أحمد مسعود.

ونجح المصري في معاقبة الزمالك على سيطرته السلبية بهدف بورسعيدي من رأسية لاعب إسلام عيسى من كرة عرضية في الدقيقة 61 لينجح بعدها حسام حسن المدير الفني للنادى البورسعيدى في التأمين الدفاعى وإخراج المباراة بالفوز بهدف مقابل للاشئ ,