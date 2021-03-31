إضراب "طائرة سيدات الزمالك" لعدم الحصول على مستحقاتهم لمدة عام



الشارقة - اميمة ياسر -

دخل عدد من لاعبات الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات نادي الزمالك في إضراب، وقررن عدم خوض مباراة الغد أمام فريق الطيران في إطار مسابقة الدوري الممتاز.

وقالت إحدى لاعبات الفريق، رفضت الكشف عن اسمها في تصريحات لـ"القاهرة 24"، إنهن قررن الإضراب وعدم خوض مباراة الطيران، المقرر لها في الثامنة مساء غد الأربعاء، على ملعب الأخير بسبب عدم حصولهن على مستحقاتهن منذ ما يقرب من عام كامل.

وواصلت اللاعبة: “حتى الآن لم يتواصل معنا أحد بشأن تلك الأزمة”.

وحقق الزمالك الفوز في المباراة الماضية، على فريق أصحاب الجياد بنتيجة 3-1.

ويحتل طائرة الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، ويقود الفريق كل من: إيهاب محمد علي المدير الفني وناهد بدوي مساعدة المدرب، إبراهيم بدر مدرب أحمال إداري الفريق مسعد عطا.