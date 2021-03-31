تصفيات مونديال 2022 : قطر تتعادل مع ايرلندا وتحافظ على ظهور أوروبي مثالي

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ديبريتسين (المجر) : حافظ المنتخب القطري لكرة القدم على نتائجه المثالية في التصفيات الأوروبية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2022 بعدما تعادل مع جمهورية ايرلندا 1–1 الثلاثاء على استاد ناغيرديي في مدينة ديبريتسين المجرية في ثالث جولات المجموعة ألاولى، خلال مشاركة اعتبارية لمستضيف المونديال دون احتساب النتائج.

وسجل للمنتخب الإيرلندي جيمس ماكلين (4) وتعادل لقطر محمد مونتاري (47) .

التعادل هو الأول للعنابي في إقصائيات القارة العجوز بعد انطلاقة لافتة بإنتصارين على على لوكمسبورغ 1 – صفر الأربعاء وعلى أذربيجان 2 – 1 السبت، رافعا رصيده النظري في المجموعة الى النقطة السابعة شريكاُ في الصدارة.

بالمقابل فشل المنتخب الإيرلندي في تحقيق فوز معنوي، لتتضاعف الضغوط على المدرب ستيف كيني عقب خسارتين في مستهل التصفيات أمام صربيا 2–3 ولوكسمبورغ صفر – 1، ليواصل الرجل رقمه السلبي بدون انتصار في إحدى عشرة مباراة منذ توليه المهمة.

واندفع المنتخب الإيرلندي نحو الهجوم مبكراً، مسبباً أرباكاً كبيراً للعنابي الذي لم يقو على احتواء تلك الهبة فوجد نفسه متأخراً بهدف ماكلين لاعب ستوك ستي الانجليزي الذي سدد الكرة التي هيأها روبي برادي لاعب بيرنلي لتصطدم بالمدافع بيدرو ميغيل وتغالط الحارس سعد الشيب( 4).

وتدارك المنتخب القطري البداية المتعثرة رويداً رويداً وبدا بمجاراة منافسه على مستوى الاستحواذ والتهديد، وكاد أن يعود بسرعة للمباراة بعدما أعلن الحكم عن ركلة جزاء إثر تعثر تعرض له بيدرو من الحارس غيفين بازون، بيد أن الحكم تراجع عن القرار معلنا عن ركلة حرة من خارج المنطقة سددها عبد العزيز حاتم فوق العارضة (8) .

وكان المعز علي قريباً من التسجيل عندما استقبل عرضية المتألق بيدرو برأسية علت العارضة ( 18) فيما أطلق الهيدوس تسديدة قوية مرت بمحاذاة القائم (32).