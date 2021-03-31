شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يشرح للاعبي الزمالك عيوب مولودية الجزائر بالفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جهز الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، مقاطع فيديو مفصلة، عن لاعبي مولودية الجزائر، لشرحها للاعبي الفريق الأبيض، في محاضرات بالفيديو، والكشف عن كافة سلبيات الفريق الجزائري.

ويستعد الزمالك لمباراة مولودية الجزائر، المقرر لها السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وهو اللقاء الذي سيحسم تأهل الفريق من عدمه للدور المقبل، حيث لا بديل عن الفوز لمواصلة المنافسة على تذكرة التأهل الثانية بجانب الترجي التونسي الذى ضمن التأهل، حيث يحتاج الزمالك للفوز أمام المولودية وتونجيث السنغالي في آخر جولتين مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة الأخيرة أمام الترجي.

فى سياق آخر، حرص عدد من لاعبي الزمالك على التواصل مع بعض لاعبي الترجي الذين يرتبطون معهم بعلاقات صداقة قوية، للحديث معهم عن حقيقة الأنباء المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى حول إمكانية عدم اهتمام بطل تونس بمباراة الجولة الأخيرة أمام المولودية في ظل ضمان التأهل وهو ما يهدد صعود الزمالك للدور المقبل، حيث يحتاج الأبيض للفوز بمباراتى الجولتين الخامسة والسادسة مع خسارة المولودية أمام الترجي بالجولة الأخيرة.

وأكد لاعبو الترجي لنظرائهم بالزمالك، أن مباراة المولودية سيتم التعامل معها باهتمام بالغ بغض النظر عن التأهل للدور المقبل، وحسم الصعود رسميا، مؤكدين أن مجلس إدارة النادي التونسي، تحدث مع اللاعبين على ضرورة تحقيق الفوز في المباراتين المقبلتين أمام تونجيث والمولودية، رغم ضمان التأهل، لأن الترجي نادي كبير ويلعب دائما على تحقيق الفوز ولا يمكن أن يكون موضع شبهات مهما كانت الظروف.

وأكد لاعبو الترجي أنهم سيقاتلون لتحقيق الفوز أمام تونجيث والمولودية ولو كان الزمالك سيواجه بطل تونس في الجولة الأخيرة كان سيلعب بنفس الروح والأداء البطولي المنتظر ظهوره في آخر جولتين رغم الصعود الرسمي.